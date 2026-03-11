Catania | due discoteche chiuse per uscite bloccate e lavoro

A Catania, due discoteche nel centro sono state chiuse su ordine delle autorità a causa di gravi problemi di sicurezza. Le verifiche hanno evidenziato uscite di emergenza bloccate e condizioni che mettevano a rischio l’incolumità dei clienti e del personale. Le attività sono state sospese immediatamente, e sono state comminate sanzioni amministrative ai locali coinvolti.

Due locali notturni nel centro di Catania hanno subito sanzioni pesanti e la sospensione immediata dell’attività per gravi carenze nella sicurezza. La polizia amministrativa, coordinata dai vigili del fuoco e dal servizio prevenzione, ha bloccato due discoteche dopo aver trovato un lavoratore in nero e uscite di emergenza ostruite. Le multe ammontano a 6.600 euro per il primo locale, mentre il secondo è stato chiuso per mancanza di impianti antincendio e illuminazione di emergenza. Le verifiche sono state condotte mercoledì 11 marzo 2026, in una giornata serena con temperature intorno ai 18 gradi. Gli agenti hanno agito su segnalazioni specifiche riguardanti la violazione delle licenze rilasciate dal questore. 🔗 Leggi su Ameve.eu

