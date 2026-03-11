Catalogna la spettacolare fioritura dei peschi ad Aitona
In Catalogna, ad Aitona, si può ammirare la fioritura dei peschi, che segna la fine dell’inverno. Le file di alberi di pesche si estendono sui terreni agricoli ondulati che circondano il paese. La fioritura si verifica in questo periodo dell’anno, portando un grande spettacolo di fiori rosa e bianchi. La zona si riempie di visitatori che osservano questa fioritura tradizionale.
La fioritura dei peschi annuncia la fine dell'inverno in Catalogna. File di alberi di pesche si estendono sui terreni agricoli ondulati che circondano Aitona, un comune a circa 185 chilometri a est di Barcellona. Irrigato dal fiume Segre e circondato da frutteti di piccole e medie dimensioni, il paesaggio qui cambia radicalmente per alcune settimane all'anno. Da fine febbraio a metà marzo i frutteti fioriscono, ricoprendo le colline di sfumature rosa.
