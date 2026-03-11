Castronno | incontro per tagliare le bollette

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21.00, lo spazio Materia di Castronno ospiterà un incontro dedicato al welfare energetico locale. L’evento si concentrerà sulla fornitura di strumenti pratici e informazioni utili per ridurre l’entità delle bollette energetiche. La riunione è aperta a tutti coloro che desiderano conoscere metodi e risorse per affrontare le spese legate all’energia.

Mercoledì 11 marzo 2026 alle ore 21.00, lo spazio Materia di Castronno ospiterà un incontro dedicato al welfare energetico locale, con l’obiettivo di fornire strumenti per ridurre il peso delle bollette. L’iniziativa vedrà la partecipazione di Andrea Cavalleroni e Gianluca Ruggieri, focalizzandosi sull’aiuto concreto ai cittadini in difficoltà economica. La sede dell’evento si trova in Via Confalonieri 5 a Sant’Alessandro Castronno. L’idea centrale è costruire un modello di assistenza territoriale che unisca sostenibilità sociale ed efficienza energetica. Non si tratta solo di tagliare i costi, ma di migliorare il comfort abitativo attraverso l’uso corretto delle agevolazioni disponibili. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Castronno: incontro per tagliare le bollette Articoli correlati Energia più cara, due famiglie su tre pronte a tagliare le spese se salgono le bolletteRoma, 5 marzo 2026 – Le tensioni geopolitiche in Medio Oriente rischiano di trasformarsi rapidamente in un problema domestico: bollette più alte e... Due famiglie italiane su tre pronte a tagliare altre spese se aumentano le bollette per le tensioni in Medio OrienteLe tensioni geopolitiche in Medio Oriente e il conseguente aumento dei prezzi di petrolio e gas rischiano di avere effetti immediati sui bilanci...