Castelfidardo Cinque partite in casa per sperare nel miracolo

A Castelfidardo si giocano cinque partite in casa con l’obiettivo di salvarsi. La squadra si affida al calendario favorevole e alle ultime prestazioni, che hanno portato alcuni risultati positivi nel girone di ritorno. I giocatori sono determinati a sfruttare ogni occasione per ottenere punti e tentare l’impresa salvezza. La sfida resta aperta e la piazza aspetta con fiducia.

Ci credono a Castelfidardo di poter compiere il miracolo salvezza visto soprattutto il calendario e anche dopo le ultime prestazioni e alcuni risultati colti nel girone di ritorno. Come le vittorie casalinghe contro Notaresco e quella contro il San Marino. Otto partite ancora da giocare, 24 punti a disposizione. Cinque match da disputare in casa dove bisognerà sfruttare al massimo il fattore campo. Il Castelfidardo dopo un paio di giorni di riposo è tornato ieri ad allenarsi per preparare il ritorno in campionato dopo il turno di riposo osservato domenica. Fra quattro giorni al Mancini sarà di scena la Recanatese, per uno scontro diretto per la salvezza.