Cassonetti e parcheggi Noi Moderati sollecita il Comune | Aprire il parcheggio sotterraneo alla Bestat

Noi Moderati ha chiesto al Comune di aprire il parcheggio sotterraneo alla Bestat, sottolineando la necessità di migliorare la gestione di cassonetti e aree di sosta. La proposta arriva in un momento in cui si cerca di rendere più vivibile la città e di risolvere alcune criticità legate alla mobilità. La richiesta riflette l’interesse di una parte della comunità per soluzioni pratiche e immediatamente realizzabili.

Tarantini Time Quotidiano Soddisfazione ma anche nuove richieste per migliorare la vivibilità della città. A esprimerle è Noi Moderati Taranto, che commenta positivamente l’avvio della sostituzione delle vecchie campane per la raccolta dei rifiuti con nuovi cassonetti ritenuti più efficienti e funzionali. Il segretario cittadino del partito, Mario Dinoi, sottolinea come l’intervento rappresenti un segnale importante di attenzione verso il decoro urbano e verso le proposte avanzate dalle forze politiche del territorio. “Vedere che l’amministrazione comunale ha recepito la nostra proposta è un segnale positivo che dimostra come il dialogo costruttivo possa portare benefici concreti al decoro della nostra città. 🔗 Leggi su Tarantinitime.it © Tarantinitime.it - Cassonetti e parcheggi, Noi Moderati sollecita il Comune: “Aprire il parcheggio sotterraneo alla Bestat” Articoli correlati SP8 Santa Croce – Barba di Ceppaloni: il Comune sollecita interventi urgenti alla ProvinciaIl Comune di Ceppaloni ha formalmente sollecitato la Provincia di Benevento affinché intervenga con urgenza sulla Strada Provinciale n. Noi Moderati annuncia il sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio a sindaco di San Giovanni in FiIl movimento Noi Moderati ha ufficialmente annunciato il proprio sostegno alla candidatura di Marco Ambrogio per la carica di sindaco di San Giovanni...