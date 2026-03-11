Cassazione chiude ‘Goldfinger’ | 15 milioni rubati 13 anni

La Cassazione ha confermato la condanna definitiva per l’operazione denominata ‘Goldfinger’, durante la quale sono stati sottratti 15 milioni di euro. L’episodio riguarda un furto avvenuto nel sistema bancario di Foggia e risale a 13 anni fa. La decisione rappresenta la conclusione di un procedimento giudiziario iniziato molti anni fa.

La giustizia italiana ha posto fine a un capitolo oscuro della cronaca nera foggiana, rendendo definitiva la condanna per l'operazione che ha sconvolto il sistema bancario locale. La Corte di Cassazione ha dichiarato inammissibili i ricorsi presentati dagli imputati del processo noto come 'Goldfinger', confermando le pene inflitte in appello per il furto da 15 milioni di euro avvenuto nel caveau dell'ex Banco di Napoli. Olinto Bonalumi, considerato la mente criminale dietro al colpo, vedrà confermata la sua pena di 13 anni di reclusione, mentre gli altri membri della banda riceveranno sentenze definitive che vanno dai 3 anni e 10 mesi ai 6 anni di carcere.