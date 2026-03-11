Cassano senza freni | Inzaghi tifosi Barella ha attaccato tutti L’Intervista

Antonio Cassano si è lasciato andare a commenti critici sul derby di Milano e sulla situazione attuale del calcio italiano durante un'intervista. Ha rivolto parole dure nei confronti di Inzaghi, dei tifosi e di Barella, attaccando direttamente tutte le figure coinvolte. Le sue dichiarazioni hanno suscitato reazioni e discussioni nel mondo del calcio, mantenendo alta l’attenzione sulla sua posizione.

Antonio Cassano torna a far discutere con le sue dichiarazioni sul derby di Milano e sul momento del calcio italiano. In un’intervista al Corriere della Sera, l’ex attaccante non ha risparmiato critiche sia alla qualità del gioco espresso nella stracittadina sia alla filosofia tattica che, secondo lui, domina da anni nel nostro campionato. Cassano ha definito il derby tra Milan e Inter una partita poco spettacolare, sottolineando come il livello tecnico generale sia stato molto basso. Pur riconoscendo i meriti del Milan e di Massimiliano Allegri per la vittoria, l’ex fantasista ha attaccato l’approccio tattico che, a suo dire, caratterizza gran parte del calcio italiano. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it

Cassano: Inzaghi, 4 anni fallimentari. Chivu? Ecco come cambierà l’Inter il prossimo annoIntervistato dal Corriere della Sera, l'ex calciatore Antonio Cassano ha parlato dei problemi del calcio italiano e anche dell'Inter di Chivu: Dopo il derby di Milano il New York Times ha scritto che ... fcinter1908.it

Simone Inzaghi fa litigare Cassano con CrucianiCassano parte da un’ammissione su Federico Dimarco per poi allargare il discorso. Nella recente puntata di Viva el Futbol l’ex calciatore sceglie di fare nomi e cognomi, prendendo di mira in particola ... laziopress.it