L’ex calciatore e opinionista ha commentato il recente derby dell’Inter, affermando che il vantaggio conquistato dalla squadra è stato meritato, ma ha criticato la paura mostrata nei momenti decisivi. Ha anche giudicato fallimentare la gestione di Inzaghi in nerazzurro e ha espresso considerazioni su Chivu. Le sue parole si sono concentrate sullo stato attuale della squadra e sulle ultime prestazioni.

Inter News 24 Cassano, ex calciatore dell’Inter tra le altre e noto opinionista, ha commentato il momento dei nerazzurri dopo il derby e non solo. In un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, Antonio Cassano è tornato a scuotere il mondo del calcio italiano con le sue dichiarazioni senza filtri. L’ex fantasista ha analizzato il momento dell’ Inter di Cristian Chivu, criticando l’approccio dei nerazzurri negli scontri diretti nonostante i 67 punti in classifica. LEGGI ANCHE: le ultimissime in casa Inter PAROLE – « Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. 🔗 Leggi su Internews24.com

© Internews24.com - Cassano punge l’Inter: «Vantaggio meritato, ma troppa paura nei Derby. Inzaghi fallimentare in nerazzurro. E Chivu…»

