Antonio Cassano, ex attaccante del Milan, ha rilasciato un’intervista al Corriere della Sera in cui ha espresso dubbi sulla possibilità di qualificarsi ai playoff con la Nazionale. Ha inoltre commentato che ai tifosi interessa soprattutto il risultato e non i dettagli tecnici della squadra. Le sue parole sono state pubblicate oggi, suscitando attenzione tra gli appassionati di calcio.

Antonio Cassano, ex attaccante Milan, ha voluto rilasciare una lunga intervista al'Corriere della Sera'. L'ex fantasista rossonero del 2011 ha voluto spendere alcune parole su quella che è la sua idea di calcio, per poi spostarsi sulla Nazionale Italiana, che tra un po' sarà impegnata nei playoff Mondiali.. Ecco, dunque, le sue parole. Sulla sua idea di calcio: «La mia idea è sempre stata quella del calcio dei numeri 10. Io emergo nel 1999 quando c’erano Gianfranco Zola, Mancini, Francesco Totti, Roberto Baggio, Alessandro Del Piero, Andrea Pirlo spostato in mediana, Manuel Rui Costa, Ricardo Kaká. Per me fare una partita di livello significava far divertire la gente, farle vedere la giocata, un cross come si deve, un assist. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Playoff con la Nazionale? Dubito che ce la facciamo. Ai tifosi interessa…”

