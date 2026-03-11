Antonio Cassano ha commentato il derby definendolo bruttissimo e ha criticato il calcio italiano, affermando che si continua a seguire ancora le idee di Massimiliano Allegri. Le sue dichiarazioni sono state rilasciate in esclusiva al 'Corriere della Sera'. L’ex attaccante ha espresso il suo punto di vista sulla situazione attuale del calcio nel paese.

Antonio Cassano, ex attaccante Milan, per 18 mesi, ha voluto rilasciare una lunga intervista ai microfoni del 'Corriere della Sera'. L'ex fantasista rossonero ha voluto parlare un po' del Derby di Milano, per poi spostarsi sulla figura di Max Allegri. Ecco, dunque, le sue dichiarazioni. Sul 'New York Times' che, dopo il derby di Milano, ha scritto come il calcio italiano sia «una slow motion ma almeno puoi ancora goderti il 40enne Luka Modric»: «Premesso che Modric è uno dei grandi della storia, il derby è stato bruttissimo. Andiamo piano, siamo senza ritmo, senza qualità. Lo dico da anni, anche se lo dico in malo modo». 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Cassano: “Derby bruttissimo. In Italia ancora andiamo dietro a Massimiliano Allegri”

