Caso Sogepu-Sogeco Oggi nuova udienza

Oggi si svolge una nuova udienza nel procedimento legale tra Sogepu e Sogeco al Tribunale di Perugia. Durante l'udienza, Cristian Goracci, ex amministratore unico di Sogepu, sarà ascoltato come testimone. La procedura riguarda i rapporti tra le due aziende e si svolge davanti ai giudici perugini. La sessione si inserisce in un iter giudiziario ancora in corso.

CITTÀ DI CASTELLO Caso Sogepu-Sogeco: oggi si torna in aula in Tribunale a Perugia con una nuova udienza nel corso della quale Cristian Goracci, ex amministratore unico di Sogepu, sarà interrogato per fornire la sua versione dei fatti. La vicenda coinvolge oltre all'ex vertice della società pubblica Sogepu anche l'ex numero uno della privata Ece, Antonio Granieri. I due sono accusati, a vario titolo, di corruzione ed emissione di fatture false, reati relativi alla fase di partecipazione al bando di gara per la gestione dei rifiuti in Alta Umbria quando venne fondata Sogeco (Sogepu ed Ece) che poi si aggiudicò il servizio.