Caso Santapaola disposizione dell’Arcivescovo | Nessuna celebrazione religiosa per le esequie

L’Arcivescovo ha disposto che non si tengano celebrazioni religiose per le esequie di Benedetto 'Nitto' Santapaola, considerato capomafia. La decisione si applica alla sepoltura e alle eventuali funzioni religiose correlate. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le cerimonie di addio previste per la salma. La disposizione è immediatamente efficace e vincolante.