Caso Santapaola disposizione dell’Arcivescovo | Nessuna celebrazione religiosa per le esequie
L’Arcivescovo ha disposto che non si tengano celebrazioni religiose per le esequie di Benedetto 'Nitto' Santapaola, considerato capomafia. La decisione si applica alla sepoltura e alle eventuali funzioni religiose correlate. La misura è stata comunicata ufficialmente e riguarda tutte le cerimonie di addio previste per la salma. La disposizione è immediatamente efficace e vincolante.
"Non è permessa alcuna celebrazione religiosa" per la sepoltura del capomafia Benedetto 'Nitto' Santapaola. E' l'indicazione dell'arcivescovo di Catania, Luigi Renna, a "seguito della prescrizione del Questore", Giuseppe Bellassai, che ieri ha disposto il divieto di funerali pubblici per motivi. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
