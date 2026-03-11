Caso Iacolino Centrosinistra all’attacco | Da azzerare in Sicilia l' intera Giunta regionale

Il Centrosinistra chiede di azzerare l’intera Giunta regionale in Sicilia a seguito di un’indagine giudiziaria che coinvolge il caso Iacolino. La richiesta arriva in un momento in cui si discute di problemi nella gestione della sanità, accusata di essere in crisi a causa di pratiche affaristiche e clientelari. La vicenda si inserisce in uno scontro politico più ampio sulla gestione regionale.

Per il Centrosinistra l’inchiesta che rischia di far esplodere il governo regionale va letta come una prova del teorema portato avanti per tutta la legislatura: « La sanità è allo sfascio per via della gestione affaristica e clientelare della Giunta Schifani ». Su questa linea si muovono tutti i leader dell’opposizione. Che sta ritrovando unità proprio in questa fase (oggi si terrà la conferenza stampa del “campo larghissimo”, con i leader di Pd, M5S, Controcorrente, Avs, Italia Viva, Progetto Italia, Psi, +Europa e Più Uno ). Pd e 5 Stelle si sono già spinti a chiedere le dimissioni sia di Iacolino sia di Schifani. Il capogruppo del Pd, Michele Catanzaro vede emergere «un connubio tra criminalità e politica». 🔗 Leggi su Feedpress.me

