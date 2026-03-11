Case popolari c' è il bando per fare richiesta Ma sono esclusi occupanti abusivi e condannati

Il Comune di Capua ha aperto il bando per la richiesta di alloggi di edilizia residenziale pubblica, rivolto alle famiglie in difficoltà economica. La procedura prevede che occupanti abusivi e condannati siano esclusi dalla selezione. Le domande possono essere presentate da chi rispetta i requisiti stabiliti, con l’obiettivo di assegnare le case popolari alle persone in lista d’attesa.

