Case Genova conserva il rendimento più alto da locazione tra le grandi città

A Genova, il mercato immobiliare registra il rendimento da locazione più elevato tra le grandi città italiane. Durante i primi sei mesi del 2025, circa il 18% delle compravendite è stato effettuato per scopo di investimento. Rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente, questa percentuale ha subito una leggera diminuzione, indicando una tendenza stabile nell’interesse per gli immobili a scopo locativo.

Genova si conferma la metropoli con il rendimento più alto da locazione. A livello nazionale, il 18% delle compravendite immobiliari, nella prima parte del 2025, è stato realizzato per investimento, in leggera diminuzione rispetto allo stesso periodo dell’anno scorso, quando la percentuale era. 🔗 Leggi su Genovatoday.it Articoli correlati Case, Genova mantiene il rendimento da locazione più alto tra le grandi cittàCon il 7,5% in media, Genova è la metropoli che spicca per avere i rendimenti annui da locazione maggiori, seguita da Palermo (7,1%) e Verona (6,6%). Case: previsioni positive per il 2026 nelle grandi città, tranne GenovaSecondo le previsioni per il 2026 di un noto gruppo immobiliare, delle dieci grandi città prese in esame, Genova è l'unica dove i prezzi delle case... AGENZIA IMMOBILIARE FONDOCASA EXCLUSIVE GENOVA 6 VANI AFFITTO ALBARO SEMI INDIPENDENTE GIARDINO Una raccolta di contenuti su Case Genova conserva il rendimento più... Capitolo Riviera Genova Nervi, vacanze primaverili 5 stelle lussoE situato a Genova Nervi, quartiere che conserva ancora oggi l’autentica atmosfera ligure, con case color pastello e un piccolo porticciolo ... travelquotidiano.com Comprare casa a Genova, prezzi in lieve calo. Dove salgono fino a 4.000 euro al metro quadroPrezzi delle case a Genova in calo dello 0,5% nel 2025 secondo Tecnocasa: i quartieri dove salgono e dove scendono le quotazioni immobiliari ... quifinanza.it