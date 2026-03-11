Casasco | bene nomina Salini relatore su revisione CBAM e fondo decarbonizzazione

Il membro della commissione Industria ha annunciato con soddisfazione la nomina di Massimiliano Salini come relatore sulla revisione del meccanismo CBAM e sul fondo decarbonizzazione. La decisione riguarda l’analisi di specifici aspetti delle politiche ambientali europee e il ruolo di Salini in questa fase. La nomina è stata comunicata ufficialmente durante una riunione della commissione.

"Grande soddisfazione per la nomina di Massimiliano Salini a relatore, nella commissione Industria, ricerca ed energia (ITRE) del Parlamento europeo, sul parere relativo alla revisione del meccanismo di adeguamento del carbonio alle frontiere (CBAM) e sull'istituzione del fondo temporaneo per la decarbonizzazione. Si tratta della possibilità di incidere concretamente sulla necessità di declinare questo regolamento al fine di far sì che non sia un limite di competitività delle imprese. Forza Italia ha sollevato per prima in Parlamento, con una mia mozione del 27 febbraio 2024, il rischio che questo onere riduca la competitività dei prodotti europei e delle nostre industrie manifatturiere di trasformazione, perdendo quote di mercato nel sistema economico globale.