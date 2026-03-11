Nel rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza, Casa Riformista ottiene il 16 per cento dei voti, stabilendo un record nella provincia. La quota rappresenta un risultato notevole per il partito, che esprime soddisfazione. La vittoria si traduce in un nuovo livello di rappresentanza e rafforza la presenza politica nel territorio. La notizia viene comunicata attraverso un commento ufficiale del partito.

“Il voto per il rinnovo del Consiglio provinciale di Potenza ci consegna un risultato di grande rilievo, che accogliamo con soddisfazione e, soprattutto, con un profondo senso di responsabilità. Il 16 per cento ottenuto dalla lista ‘Casa Riformista’ è un segnale di fiducia che arricchisce il confronto politico regionale e conferma la validità di un progetto moderato e concreto”. Lo afferma Mario Polese, consigliere regionale di Italia Viva Basilicata. “Il dato di Sinisgalli è un riconoscimento straordinario: quasi 10 mila voti ponderati, con il primato anche nei voti netti che lo rendono il più votato nella storia della Provincia, testimoniano un legame solido con gli amministratori locali. 🔗 Leggi su Ilgiornaleditalia.it

© Ilgiornaleditalia.it - Casa Riformista record in provincia di Potenza con il 16 per cento

