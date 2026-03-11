Carte d’identità elettroniche a Roma il Campidoglio | Criticità sulla piattaforma nazionale

Roma Capitale ha diffuso un comunicato in merito alle problematiche segnalate dai cittadini riguardo alla prenotazione delle carte d’identità elettroniche. La questione riguarda le difficoltà nell’utilizzo della piattaforma nazionale e la presenza di agenzie private che propongono appuntamenti a pagamento. La nota evidenzia che le criticità sono state riscontrate durante il processo di rilascio delle carte d’identità elettroniche a Roma.

Roma, 11 marzo 2026 – Sulle difficoltà riscontrate dai cittadini nella prenotazione degli appuntamenti per il rilascio della Carta d'identità elettronica e sulle segnalazioni relative alla presenza di agenzie private che offrirebbero appuntamenti a pagamento, arriva il chiarimento di Roma Capitale. L'assessorato alle Periferie e ai Servizi delegati precisa infatti che il sistema utilizzato per le prenotazioni non è comunale, ma fa riferimento ad Agenda CIE, la piattaforma nazionale gestita dal Ministero dell'Interno. Proprio su questo punto il Campidoglio spiega di avere già segnalato a livello ministeriale alcune criticità tecniche, chiedendo interventi correttivi per evitare distorsioni che finiscono per penalizzare i cittadini.