Un dipendente amministrativo dell’Usl di Belluno è stato licenziato dopo aver usato la carta carburante aziendale per fare quattro pieni alla propria auto privata, spese che sono costate circa 475 euro. La decisione è stata presa in seguito alle verifiche interne che hanno accertato l’uso improprio della carta. La vicenda riguarda specificamente l’utilizzo della carta Usl per fini personali.

Un dipendente amministrativo dell’Usl di Belluno è stato licenziato per aver utilizzato la carta carburante aziendale per rifornire la propria auto privata. L’uomo, residente a Pieve di Cadore, ha effettuato quattro pieni nel 2022 per un importo totale di quasi cinquecento euro. Il giudice Luca Berletti ha emesso una sentenza di non doversi procedere grazie all’esito positivo della messa alla prova. La vicenda si è conclusa con l’estinzione del reato, evitando così una condanna penale definitiva e una macchia sul casellario giudiziario. Tuttavia, le conseguenze lavorative sono state immediate: il vertice sanitario ha disposto il licenziamento per violazione dei principi di lealtà e fiducia. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carta Usl per auto privata: 4 pieni, 475 euro

Articoli correlati

Leggi anche: Carta docente da 383 euro, le FAQ: durata della carta, cosa succede se si va in pensione, limiti di acquisto

La carica dei 100 mila per la carta d'identità elettronica: "Uffici già pieni, il Comune rafforzi il servizio"L'amministrazione ha previsto delle aperture straordinarie in vista della scadenza (il 3 agosto) della validità della tessera cartacea.

Una selezione di notizie su Carta Usl per auto privata 4 pieni 475...

Temi più discussi: Usl Umbria 1: mancano 116 medici di famiglia. La mappa delle carenze nei distretti; L'assalto al centro tamponi: tutti in coda per ore, e alla fine arrivano i vigili; I migliori giochi Android gratis di marzo 2026; Tangenti per forniture sanitarie e appalti pilotati con i dirigenti Usl: indagato un imprenditore trevigiano. Non c’entro, non li conosco.

Nuova carta dei servizi per l’Asl TO5Il direttore amministrativo Corona: Attraverso la Carta la Asl stipula una sorta di contratto con i propri ‘clienti’ nel quale sono specificati gli obblighi contrattuali di entrambe le parti e i ... quotidianosanita.it

Cagliari. La Asl 8 adotta la prima Carta dei Servizi per i cittadiniL’obiettivo è fornire informazioni su modalità di contatto e accesso ai servizi. La Carta servizi e il modulo URP per reclami sono scaricabili al seguente link. Tidore: La Carta rappresenta un ‘patto ... quotidianosanita.it

SINDACATI 18 anni di attività e un percorso di "crescita costante". Francesca Busignani: "Fiera di far parte di una struttura che non è autoreferenziale, che non è solo numeri sulla carta, ma che è un cuore pulsante che vuol bene a questa Repubblica". USL - U facebook