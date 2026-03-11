Carta d’identità cartacea dal 3 agosto non sarà più valida | il cambio interessa 18mila cittadini

Dal 3 agosto 2026 le carte d’identità in formato cartaceo smetteranno di essere valide, interessando circa 18mila cittadini. La decisione deriva da un regolamento europeo che impone aggiornamenti tecnologici e di sicurezza. A partire da quella data, quindi, sarà necessario possedere un documento elettronico per l’identificazione ufficiale. La misura riguarda esclusivamente le carte cartacee, che non saranno più riconosciute a livello legale.

In ottemperanza alle disposizioni europee in materia di sicurezza e adeguamento tecnologico (Regolamento UE 20191157), a partire dal 3 agosto 2026 tutte le carte d'identità in formato cartaceo cesseranno definitivamente di avere validità. Il provvedimento avrà effetto immediato su tutti i documenti di vecchio formato, indipendentemente dalla data di scadenza riportata sul documento. Il passaggio alla Carta d'Identità Elettronica (CIE) riguarda a Bergamo una platea stimata di circa 18.000 cittadini ancora in possesso del documento cartaceo. Per gestire in modo ordinato questa fase di transizione ed evitare un forte aumento delle richieste nei...