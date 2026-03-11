Carrara | 110 screening glaucoma Giovedì controlli reni

A Carrara sono stati effettuati ieri circa 110 screening gratuiti per il glaucoma, in occasione della Settimana mondiale dedicata alla malattia. Domani saranno invece effettuati controlli ai reni presso una struttura locale. L’iniziativa coinvolge cittadini che si sono sottoposti ai test senza costi, con l’obiettivo di monitorare la salute oculare e renale.

La città di Carrara ha ospitato ieri circa 110 esami gratuiti per lo screening del glaucoma, nell'ambito della Settimana mondiale dedicata alla patologia. Questa iniziativa, promossa da Iapb Italia Ets e Uici di Massa-Carrara insieme all'Asl Toscana nord ovest, mira a diagnosticare precocemente una malattia silenziosa che colpisce un milione di italiani. Giovedì 12 marzo, sempre a Carrara in piazza Gramsci, partirà un nuovo appuntamento gratuito dedicato alla salute renale. L'azione si è svolta tra il monoblocco comunale e le farmacie gestite da Nausicaa Spa, coinvolgendo specialisti dell'unità operativa di oculistica di Massa-Carrara e l'unità mobile Vistamobile. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Carrara: 110 screening glaucoma. Giovedì controlli reni