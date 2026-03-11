Elia Giani, attaccante del Carpi, si è infortunato di nuovo e dovrà rimanere fermo per almeno venti giorni. Dopo aver rientrato da un infortunio e aver giocato contro Gubbio e Torres, il giocatore è stato costretto a interrompere l’attività a causa di un nuovo problema fisico. La squadra dovrà fare a meno di lui per il prossimo periodo.

Se la fortuna è cieca, la jella che continua a colpire Elia Giani ci vede benissimo. L’attaccante del Carpi, rientrato una settimana fa a Gubbio per uno spezzone e poi titolare contro la Torres, è di nuovo ai box e ci dovrà stare almeno per 20 giorni. I maltrattamenti subiti nei primi 15’ dai difensori sardi (almeno tre falli consecutivi sullo stesso punto) che lo hanno costretto a chiedere il cambio all’intervallo gli sono costati cari: nell’ultimo intervento l’ex Brescia ha subito una botta, secca e diretta, sulla zona della microfrattura al perone che aveva subito a Brescia e che gli costò 2 mesi di stop. Era inizio novembre, alla vigilia... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Carpi, che jella: stop di venti giorni per Giani

Articoli correlati

Serie C. Carpi, ufficiale l’arrivo di Giani. Per Gerbi stop di 30-40 giorniCARPI Elia Giani è arrivato ieri sera a Carpi per iniziare la sua nuova avventura, il fantasista classe 2000 è stato ufficializzato dalla società...

Serie C. Carpi, che emergenza verso Perugia. Giani out, la febbre blocca PulettoCARPI Non c’è nemmeno tempo per leccarsi le ferite della beffarda sconfitta di giovedì sera con l’Arezzo in casa Carpi, perché all’orizzonte domani...

Contenuti e approfondimenti su Carpi che jella stop di venti giorni...

Carpi, tegola in attacco: lesione al bicipite femorale per Gerbi. Stop di circa 40 giorniBrutte notizie per il Carpi, che deve fare i conti con l'infortunio di Erik Gerbi, che, sostenuti gli esami strumentali dopo l'infortunio patito nel match contro la Ternana, ha rimediato una lesione ... tuttomercatoweb.com

Carpi, problema al perone per Gerbi: esclusa l'operazione. Ma osserverà circa un mese di stopUna gara infausta sotto tutti i punti di vista quella che il Carpi ha vissuto nel weekend, quando - non senza proteste per un rigore non dato - è caduto sul campo dell'Arezzo, che si è imposto 3-1 ... tuttomercatoweb.com