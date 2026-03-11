Oggi il governo si presenta alle Camere mentre le decisioni sul caro-carburanti e sul taglio delle accise sono state rinviate al prossimo Consiglio dei ministri. La premier è arrivata all’appuntamento senza aver ancora preso decisioni definitive, lasciando in sospeso le misure che riguardano il settore energetico. La situazione rimane quindi in attesa di ulteriori sviluppi ufficiali.

Vedo nero Va a vuoto il Consiglio dei ministri. Il governo prende tempo e spera che l’impennata dei prezzi duri poco. Slittano le ipotesi di provvedimenti in attesa che Trump metta fine alla sua guerra in Iran Vedo nero Va a vuoto il Consiglio dei ministri. Il governo prende tempo e spera che l’impennata dei prezzi duri poco. Slittano le ipotesi di provvedimenti in attesa che Trump metta fine alla sua guerra in Iran Oggi Meloni arriva al rodeo delle Camere dopo avere rinviato le decisioni sul caro-carburanti e il taglio delle accise al prossimo Consiglio dei ministri. Quello di ieri è andato a vuoto, com’era già chiaro da due giorni. In una... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it

© Cms.ilmanifesto.it - Caro-carburanti: quando l’inazione è sovrana

Articoli correlati

Leggi anche: Il caro carburanti continua a ruggire con il diesel che vola a 1,71 euro. Ecco come sono cambiati i prezzi dal primo gennaio 2026 quando sono scattate le nuove accise

Caro carburanti: rincaro prezzi per benzina e gasolioDopo gli aumenti scaturiti dalla crisi in Iran, prosegue l’incremento dei prezzi dei carburanti sulla rete italiana.

L'Auto Consuma Troppo La Causa SEGRETA che la Diagnosi NON VEDE.

Una selezione di notizie su Caro carburanti quando l'inazione è...

Temi più discussi: Caro-carburanti, Urso apre l’ombrello e spera che la guerra non porti pioggia; Caro carburanti: Meloni attende, ma il governo potrebbe già tagliare le accise; Carburanti: il Portogallo riduce le accise, la Francia vara controlli e l’Ungheria taglia i prezzi; Caro benzina, governo lavora a misure: fra le ipotesi il meccanismo delle accise mobili.

Caro carburante, l’allarme di Consumerismo: il rischio non è solo alla pompa ma anche sul carrello della spesaBarbara Molinario: Il pieno è solo la punta dell’iceberg. Servono controlli contro le speculazioni e consumatori più consapevoli. consumerismo.it

La corsa del caro carburanti non si ferma più. Il diesel è ai massimi dal 2022 e il Codacons avverte: In 10 giorni il pieno costa 12 euro in piùIl caro carburanti fa paura: il diesel è ai massimi dal 2022. Il Codacons denuncia: pieno di gasolio costa 12,3 euro in più in 10 giorni. lanotiziagiornale.it

Il decreto bollette dichiara guerra al caro energia ed è subito pioggia di emendamenti facebook

“Nel Cdm non c’è alcuna misura sul caro energia e sui carburanti. È un fatto grave", dice Angelo Bonelli, deputato di AVS e co-portavoce di Europa Verde. x.com