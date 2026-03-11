Il 11 marzo 2026 alle 15:05, il Bioparco di Sicilia a Carini organizza un incontro pubblico in vista del referendum sulla giustizia previsto per il 22 e 23 marzo. L’evento si concentra sulle posizioni contrapposte riguardo alla consultazione e coinvolge diversi rappresentanti che esprimono sì o no alla riforma. La discussione si svolge in un contesto di confronto diretto tra le parti.

Mercoledì 11 marzo 2026, alle ore 15:05, il Bioparco di Sicilia a Carini ospita un confronto cruciale in vista del referendum sulla giustizia fissato per il 22 e il 23 dello stesso mese. Il Coordinamento Imprenditori dell’area di Carini (CIAC) ha organizzato una tavola rotonda dove Luigi Miceli e Giuseppe Tango espongono rispettivamente le ragioni del sì e del no alla riforma giudiziaria. L’incontro, voluto dal presidente del CIAC Giuseppe Pezzati e curato da Natalia Re, non mira a schierare i partecipanti ma a fornire loro gli strumenti per un voto consapevole. Gli imprenditori presenti hanno potuto porre domande dirette a due massimi esperti del sistema penale italiano, cercando di capire le reali implicazioni della modifica costituzionale proposta. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Carini: Sì e No al referendum giustizia

