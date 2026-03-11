Carfagna Nm | sostegno a linea governo avvilenti accuse ideologiche opposizioni

I membri di un partito di centrodestra hanno annunciato il loro sostegno alla linea adottata dal governo, criticando le accuse provenienti dall’opposizione. Secondo loro, le critiche sono di natura ideologica e poco costruttive, e ribadiscono la loro fiducia nelle decisioni della presidente del Consiglio. La posizione viene comunicata attraverso una dichiarazione ufficiale, senza ulteriori commenti o analisi.

“Noi Moderati condivide e sostiene la linea espressa dalla presidente del Consiglio, perché siamo convinti sia l'unica in grado di tutelare davvero gli interessi nazionali, di proteggere in questo scenario critico cittadini, famiglie e imprese, ma anche l'unica in grado di rendere l'Europa più forte, più competitiva, più pragmatica e meno ideologica, più autonoma sulla difesa, sull'energia, sull'approvvigionamento di materie prime critiche vitali”. Lo ha detto Mara Carfagna, segretario di Noi Moderati, intervenendo alla Camera sulle comunicazioni della presidente del Consiglio Giorgia Meloni in vista della riunione del Consiglio europeo e sugli sviluppi della crisi in Medio Oriente. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

