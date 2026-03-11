Caressa non ha dubbi | Con Allegri tutti i difensori sono migliorati

Nel suo canale YouTube, Fabio Caressa ha commentato il derby tra Milan e Inter, sottolineando che con Allegri tutti i difensori sono migliorati. Ha citato Pavlovic come esempio di questa crescita e ha analizzato le scelte difensive delle due squadre durante la partita. Caressa ha evidenziato come il tecnico abbia influito sulla performance dei giocatori in questa fase della stagione.

LEGGI ANCHE: Milan, Ibrahimovic e le parole al miele per Allegri. Retroscena rossonero su Joao Pedro. E sul mercato. "Pavlovic è diventato un difensore di livello con Allegri, addestramento, lavoro sul campo, è quello che Allegri fa soprattutto nel reparto difensivo. All'inizio della stagione si diceva che il vero punto debole del Milan era la difesa, tant'è vero che nel mercato Allegri aveva chiesto un difensore. Tomori è cresciuto, De Winter è cresciuto e Pavlovic è cresciuto. Il Milan li deve ancora proteggere ed è per questo che Allegri sceglie ancora il blocco basso, ma quando affronta squadre contro l'Inter che non hanno profondità, allora può anche rischiare di giocare con il baricentro un po' più alto. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

