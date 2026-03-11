A novembre 2025, nelle carceri italiane si trovavano circa 63.868 detenuti, quasi 2.000 in più rispetto all’anno precedente. La capienza ufficiale degli istituti è di circa 46.000 posti, quindi il numero di persone detenute supera di gran lunga questa capacità. Le attività di inclusione sociale di Estra sono state avviate all’interno di alcune strutture per favorire percorsi di reinserimento.

Alla fine di novembre 2025 nelle carceri italiane erano detenute 63.868 persone, quasi 2.000 in più rispetto a un anno fa, a fronte di una capienza effettiva di soli 46.124 posti (700 in meno di quelli che vi erano all'inizio dell'anno). Il tasso di sovraffollamento nazionale ha raggiunto il 138,5%, con 72 istituti oltre il 150% e punte superiori al 200%. Questi dati, trattai dal bilancio di fine anno dell'associazione Antigone, sottolineano l'urgenza di interventi mirati e politiche efficaci che possano ridurre il tasso di recidiva e promuovere un reinserimento sociale sostenibile. Non si tratta solo di garantire la sicurezza pubblica, ma... 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Carcere, le attività di inclusione sociale di Estra

