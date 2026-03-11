Durante il suo intervento al Senato, la premier ha annunciato che si sta valutando l’attivazione di un meccanismo di accise mobili per i carburanti. La discussione si è concentrata anche sulla crisi in Medioriente e sugli sviluppi del prossimo Consiglio europeo del 19 e 20 marzo. La decisione riguarderà le misure da adottare per contenere l’aumento dei prezzi dei carburanti.

La premier Giorgia Meloni, nel suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, ha anche trattato il tema dell’aumento dei prezzi del carburante. “Stiamo dedicando la massima attenzione alle possibili ricadute economiche di questa crisi. Abbiamo predisposto tutti gli strumenti di monitoraggio sull’andamento dei prezzi e il contrasto a eventuali fenomeni speculativi”, ha dichiarato Meloni. “In particolare sui carburanti – ha aggiunto – stiamo valutando anche di attivare il meccanismo delle cosiddette accise mobili, che questo governo ha reso più efficace con il provvedimento sui carburanti del 2023. 🔗 Leggi su Lapresse.it

© Lapresse.it - Carburanti, Meloni: "Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili"

Articoli correlati

Meloni: “L’Italia non è parte del conflitto in Iraq e non intende farlo. Carburanti? Valuto attivazione del meccanismo delle accise mobili”Roma, 7 marzo 2026 - “L’Italia non è parte del conflitto in Iran e non intende diventarne parte”, ha assicurato il presidente del Consiglio Giorgia...

Meloni: "L'Italia non vuole entrare in guerra. Sui carburanti valutiamo le accise mobili"AGI - "Spero sia chiaro a tutti che non possiamo permetterci un regime degli ayatollah in possesso di un'arma nucleare e di missili in grado di...

Contenuti e approfondimenti su Carburanti Meloni Valutiamo attivazione...

Temi più discussi: Caro carburanti, Meloni: Valutiamo le accise mobili sulla benzina; Caro benzina, Meloni: 'Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili'; Meloni: L’Italia non è parte del conflitto in Iran e non intende farlo. Carburanti? Valuto attivazione del meccanismo delle accise mobili; Carburanti: Meloni, valutiamo sterilizzazione Iva con meccanismo accise mobili (RCO).

Carburanti, Meloni: Valutiamo attivazione meccanismo accise mobili(LaPresse) La premier Giorgia Mleoni, nel suo discorso al Senato in merito agli sviluppi della crisi in Medioriente, in vista del Consiglio europeo del 19 e 20 marzo, ha anche trattato il tema ... stream24.ilsole24ore.com

Iran: Meloni, su carburanti valutiamo accise mobiliUltime notizie AGI - Agenzia Giornalistica Italia: News online di Cronaca, Economia, Politica, Estero, Spettacolo, Sport, Cronaca Locale - AGI.it ... agi.it

Dai rincari dei carburanti al referendum l'intervista a @matteosalviniofficial di @annalisafantilli - facebook.com facebook

I prezzi dei carburanti schizzano e Giorgia Meloni inonda il web con annunci e video strappalacrime. La sentiamo promettere: "interverremo", "tasseremo gli extraprofitti", rigorosamente al futuro. Ma alla prova dei fatti perde la faccia, perché anche oggi non mu x.com