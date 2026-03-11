Cappella dei musicisti Abbate nel degrado subito un intervento

Nel cimitero di Squinzano si trova la cappella di famiglia degli Abbate, musicisti di fama internazionale che hanno contribuito alla tradizione bandistica locale. Recentemente, questa struttura ha subito un degrado che ha reso necessario un intervento di ripristino. La cappella, dedicata ai due artisti, rappresenta un importante patrimonio culturale per la comunità.

SQUINZANO - Nel cimitero di Squinzano si trova la cappella di famiglia dei musicisti Gennaro ed Ernesto Abbate, figure di rilievo internazionale che hanno elevato la tradizione bandistica di Squinzano a livelli di eccellenza assoluta.Tale cappella oggi versa in un gravissimo stato di incuria e.