Capitale della Cultura l' amministrazione sia più trasparente

L’opposizione in Consiglio comunale ha commentato favorevolmente le dichiarazioni del sindaco di Pordenone e dell’assessore alla Cultura riguardanti il percorso verso la designazione come Capitale Italiana della Cultura 2027. Tuttavia, ha chiesto all’amministrazione di convocare una commissione per approfondire i dettagli del progetto e garantire maggiore trasparenza nel processo di preparazione.

