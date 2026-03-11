Sabato 14 marzo 2026 alle 18:00 si terrà a Capaccio un dibattito pubblico dedicato al prossimo referendum costituzionale sulla riforma della giustizia. L’evento si svolgerà presso la Tenuta Vannulo e vedrà la partecipazione di esponenti che esprimeranno posizioni sia a favore che contro la modifica costituzionale. L’incontro mira a discutere le diverse opinioni sul tema.

Un dibattito pubblico sul prossimo referendum costituzionale riguardante la giustizia si terrà sabato 14 marzo 2026 alle ore 18:00 presso la Tenuta Vannulo di Capaccio. L’incontro, gratuito e aperto a tutti, vedrà confrontarsi le ragioni del “Sì rappresentate dall’avvocato Carmen Maria Piscitelli e quelle del No sostenute dal Procuratore Francesco Rotondo. La moderazione sarà affidata ad Antonluca Cuoco, pubblicista esperto di questioni giuridiche. La consultazione popolare è fissata per il 22 e 23 marzo dello stesso anno e porterà ai voti una riforma che intende modificare radicalmente l’ordinamento giurisdizionale italiano. Le modifiche proposte prevedono la separazione netta tra le carriere dei giudici e dei pubblici ministeri, istituendo due Consigli superiori della magistratura distinti. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Capaccio: Sì e No sulla riforma della giustizia si sfidano

