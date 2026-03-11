Caos ad Assisi per i flussi record Le richieste dei residenti del centro

Ad Assisi, il centro storico ha registrato un afflusso record di visitatori durante l’ultimo weekend, causando numerose criticità tra i residenti. Nonostante sia stato istituito il tavolo “Vivere il Centro”, le problematiche emerse richiedono interventi concreti e immediati, secondo quanto dichiarano i rappresentanti del Comitato dei Residenti. La richiesta è di passare dalle parole ai fatti per garantire un’occupazione più equilibrata dello spazio pubblico.

C'è il tavolo "Vivere il Centro", ma le criticità emerse nell'ultimo weekend di flussi record necessitano un passaggio immediato dalle parole ai fatti e una visione più equilibrata della città: a chiederlo è il Comitato dei Residenti del Centro Storico. "Apprezziamo gli sforzi fatti, come i parcheggi sostitutivi in piazza del Vescovado grazie all'intervento del sindaco Stoppini, ma non si può gestire la città solo come uno spartitraffico per i santuari – dice il Comitato -. Il rischio è che l'invasione incontrollata di visitatori alimenti un'accelerazione dello spopolamento del centro storico già in atto, per questo auspichiamo una maggiore collaborazione da parte delle realtà religiose nella gestione di flussi che impattano pesantemente sulla vita cittadina".