canzonissima vs amici la nuova sfida del sabato sera

La rivalità tra Canzonissima e Amici si rinnova ogni sabato sera, coinvolgendo due programmi molto seguiti in televisione. Le discussioni sugli ascolti si intensificano nelle domeniche mattina, quando le pagine di Davide Maggio e i social si popolano di commenti e confronti tra i fan dei due show. Questa sfida tra le due produzioni continua a essere al centro dell’attenzione nel panorama televisivo.

Scaldate le tastiere dei vostri pc e smartphone perché le domeniche mattina sulle pagine di Davide Maggio e sui social si rinfiamma la sfida degli ascolti tra Milly Carlucci e Maria De Filippi, tra le più sentite in TV. Dal 21 marzo le due primedonne del sabato sera saranno di nuovo l’una contro l’altra: la Carlucci alla guida di uno dei titoli che hanno fatto la storia di Rai 1, Canzonissima; la De Filippi con uno dei pezzi forti di Canale 5, il Serale di Amici. I due show partiranno a braccetto la stessa sera, proprio come accaduto a settembre con Ballando con le Stelle e Tú Sí Que Vales. La sfida dell’autunno, vinta da Canale 5, è stata... 🔗 Leggi su Davidemaggio.it

