Rai1 ha mostrato un nuovo trailer di Canzonissima in cui sono stati annunciati due nuovi big e altri inserimenti nel cast dello show condotto da Milly Carlucci. La rete ha comunicato ufficialmente le prime novità del programma attraverso questa anteprima, suscitando curiosità tra il pubblico. La trasmissione, che andrà in onda prossimamente, si arricchisce di ulteriori protagonisti rispetto alle anticipazioni precedenti.

Canzonissima, un colpo di scena dietro l’altro! Rai1 ha trasmesso un nuovo promo dello show di Milly Carlucci dove si svelano importanti novità. Nel nuovo promo di Canzonissima, al via sabato 21 marzo alle 21.30, subito dopo Affari Tuoi, oltre ai big in precedenza annunciati, sono stati ufficialmente aggiunti Arisa, anticipata dai social della trasmissione, e il tenore Vittorio Grigolo, già direttore artistico del serale di Amici. Al termine dell’elenco dove figura sempre Riccardo Cocciante, che sarà ospite d’onore e non in gara come ha sottolineato lui stesso, viene sottolineato: “presto arriveranno altri annunci”. Aspettiamoci ulteriori colpi di scena in vista dell’attesa sfida di primavera con Maria De Filippi. 🔗 Leggi su Bubinoblog

© Bubinoblog - CANZONISSIMA: RAI1 SVELA ALTRI 2 BIG E ANNUNCIA NUOVI ARRIVI NEL CAST

Articoli correlati

Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e...

CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI CON CAST E GIURIA DI SPICCO NEL SABATO DI RAI1Manca sempre meno al ritorno su Rai1 Canzonissima, l’antesignano dei talent televisivi.

Altri aggiornamenti su CANZONISSIMA RAI1 SVELA ALTRI 2 BIG E...

Temi più discussi: Canzonissima, svelato il cast ufficiale: Elettra Lamborghini, Malika Ayane, Michele Bravi e Leo Gassmann da Sanremo 2026; Chi sono i concorrenti di Canzonissima 2026? Milly Carlucci svela il cast; BOOM! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI SVELA IL SUPER CAST E… NON FINISCE QUI!; Canzonissima svela il cast ufficiale tra Malika Ayane e Patty Pravo.

Canzonissima vs Amici, la nuova sfida del sabato seraMilly Carlucci e Maria De Filippi di nuovo l'una contro l'altra al sabato: dal 21 marzo Canzonissima su Rai 1 vs Amici su Canale 5 ... davidemaggio.it

Canzonissima svela il cast completo con Leo Gassmann e Michele BraviCanzonissima 2026, il cast ufficiale svelato da Milly Carlucci La conduttrice Milly Carlucci ha ufficializzato il cast di Canzonissima 2026, nel promo ... assodigitale.it

Canzonissima 2026: dopo il cast, svelato il meccanismo dello show - facebook.com facebook

Canzonissima 2026: Milly Carlucci svela il cast — da Elettra Lamborghini a Riccardo Cocciante, debutto 21 marzo. Tutti i nomi qui x.com