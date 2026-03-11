Canzonissima 2026 torna su Rai1 con Milly Carlucci | data di inizio cast cantanti e anticipazioni

Canzonissima 2026 torna su Rai1 con Milly Carlucci come conduttrice. La trasmissione è programmata per il prossimo anno e includerà un cast di cantanti che parteciperanno alle esibizioni. La data di inizio è stata annunciata e le anticipazioni sui partecipanti sono state diffuse. La presenza di Milly Carlucci e il ritorno del programma sono al centro dell’attenzione degli appassionati di musica e televisione.

Cresce l’attesa per il ritorno in tv di Canzonissima 2026, il programma cult che ha segnato la storia della televisione italiana. A 51 anni dall’ultima edizione, condotta nel 1975 da Raffaella Carrà con Cochi e Renato, Topo Gigio e Mike Bongiorno, mamma Rai ha deciso di rispolverare un vecchio classico del piccolo schermo. Canzonissima 2026, quante puntate e come funziona. Al via da sabato 21 marzo 2026 la nuova edizione di Canzonissima 2026, lo show musicale affidato alla conduzione di Milly Carlucci in prima serata su Rai1. Un ritorno tra i più attesi della stagione, visto che lo storico programma della televisione torna in onda dopo 51 anni dall’ultima edizione. 🔗 Leggi su Superguidatv.it © Superguidatv.it - Canzonissima 2026 torna su Rai1 con Milly Carlucci: data di inizio, cast cantanti e anticipazioni Articoli correlati Elettra Lamborghini nel cast di Canzonissima: Milly Carlucci riporta lo storico show su Rai1Luca Argentero: «La cosa più pazza? Andare al Grande Fratello a 23 anni senza fare calcoli» Rita De Crescenzo: età, figli, negozio, arresto e... UFFICIALE! CANZONISSIMA: MILLY CARLUCCI AL SABATO DI RAI1 CON SUPER CAST E GIURIACanzonissima s’ha da fare! La fumata è bianca e non lascia spazio ad alcun dubbio: il revival del mitico show rivivrà nel sabato sera di Rai1 con... Aggiornamenti e contenuti dedicati a Milly Carlucci Temi più discussi: Torna Canzonissima, condotto da Milly Carlucci. Il cast; Canzonissima 2026, svelato il cast: da Elettra Lamborghini a Riccardo Cocciante; Canzonissima 2026: il cast ufficiale dello show con Milly Carlucci in arrivo su Rai 1; Canzonissima 2026, Milly Carlucci torna in pista: ecco chi sono i primi nomi dei cantanti del cast e gli stimoli per il debutto. Retroscena. Canzonissima 2026, Milly Carlucci torna in pista: ecco chi sono i primi nomi dei cantanti del cast e gli stimoli per il debutto. RetroscenaCanzonissima 2026, ecco tutti i dettagli in anteprima Sabato 21 marzo parte su Rai1 Canzonissima, il nuovo varietà del sabato sera diretto e condotto da ... affaritaliani.it Canzonissima torna su Rai 1 dopo 51 anni: cast, meccanismo e tutto sul nuovo show di Milly CarlucciCanzonissima torna su Rai 1 dopo 51 anni: da Cocciante a Elettra Lamborghini, 10 artisti in gara con Milly Carlucci. Debutto il 21 marzo, ecco come funziona. lifestyleblog.it Grand Hotel è in edicola. Milly Carlucci riporta in tv “Canzonissima”. Speciale Sanremo: Iva Zanicchi racconta i grandi scandali della storia del Festival. E poi tante storie, tv, cucina e fotoromanzi. Infine questa settimana in allegato non perdere lo speciale di sal - facebook.com facebook