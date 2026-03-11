Canna e giurisdizione | nella dimora Lizza la presentazione del volume di Simonluca Perfetto

Sabato 14 marzo alle 10:30 nella dimora Lizza si svolge la presentazione del volume “Canna e Giurisdizione di Pianella”, un evento che coinvolge l’autore Simonluca Perfetto e il pubblico interessato. La presentazione si svolge in un ambiente storico e suggestivo, offrendo l’occasione di approfondire il contenuto del libro relativo alla questione di Canna e alla giurisdizione di Pianella.

Sabato 14 marzo alle ore 10:30, nella suggestiva cornice della storica dimora Lizza, si terrà la presentazione del volume "Canna e Giurisdizione di Pianella. Per una cartografia del territorio (secc. XVI-XVIII)" dello storico e numismatico abruzzese Simonluca Perfetto.