Cancellati cent’anni in due ore | a Bressanone le ruspe abbattono l’ultimo bosco golenale della Valle Isarco – Video

Venerdì 6 marzo all’alba le ruspe e le motoseghe hanno iniziato a demolire l’ultimo bosco golenale della Valle Isarco nel Comune di Bressanone, con alberi che sono stati abbattuti uno dopo l’altro. In poche ore, sono stati cancellati cent’anni di vegetazione. Le operazioni hanno coinvolto l’intera area, lasciando visibilmente il segno sulla natura locale.

Ruspe, motoseghe, e alberi che cadono, uno dopo l’altro. Venerdì 6 marzo all’alba è caduto l’ultimo bosco golenale della Valle Isarco, nel Comune di Bressanone. La notizia è stata data dal Wwf Trentino-Alto Adige, che ha denunciato quanto successo: “Il bosco ripariale era rimasto lì, quasi per miracolo, circondato su tre lati dalla zona industriale, custode di un mondo che altrove è già scomparso da decenni”. Per sua natura, si tratta di un’area che protegge gli argini, protegge la biodiversità, funge da corridoio ecologico. E infatti “sulla sommità degli abeti ogni anno nidificavano dalle 9 alle 13 coppie di airone cenerino. 64 le specie di uccelli osservate in quest’area, di cui 29 nidificanti e 7 inserite nella Lista Rossa degli animali in pericolo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it © Ilfattoquotidiano.it - “Cancellati cent’anni in due ore”: a Bressanone le ruspe abbattono l’ultimo bosco golenale della Valle Isarco – Video Articoli correlati Le conferenze di A Compagna: “I cent’anni della Grande Genova”Martedì 3 febbraio alle ore 17 nell’Aula San Salvatore in piazza Sarzano (all’uscita della metropolitana), A Compagna, nell’ambito del ciclo di... Leggi anche: Erba, addio verde. L’ultimo bosco cittadino ha le ore contate: protesta in via Volta