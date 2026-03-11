Una coppia triestina ha vissuto un momento di paura quando un camper ha preso fuoco sulla statale a San Giovanni al Natisone. L’incendio si è sviluppato rapidamente, costringendo i vigili del fuoco a intervenire per spegnere le fiamme e chiudere temporaneamente la carreggiata. Nessuno è rimasto ferito, ma l’episodio ha causato disagi al traffico locale.

Un camper ha preso fuoco in pochi istanti sulla statale a San Giovanni al Natisone, costringendo alla chiusura della carreggiata per l’intervento dei vigili del fuoco. Una coppia di coniugi triestini è scesa dal mezzo temendo un odore di benzina, salvandosi appena prima che le fiamme avvolgessero completamente il veicolo. L’incidente si è verificato questo pomeriggio lungo la strada regionale 56, proprio di fronte a una nota birreria locale. La prontezza dei proprietari del mezzo ha evitato un disastro maggiore, poiché il conducente ha tentato inutilmente lo spegnimento con un estintore prima dell’arrivo dei soccorsi. I pompieri sono giunti sul posto e hanno domato le fiamme prima che potessero propagarsi sulla vegetazione adiacente alla strada. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Camper in fiamme: coppia triestina scampa per un soffio

