Campania | via l’ecomostro Agrimonda avviata bonifica con 8,9 milioni di euro

In Campania è iniziata la bonifica dell’ecomostro Agrimonda, con un investimento di 8,9 milioni di euro. L’intervento mira alla rimozione delle sostanze inquinanti e alla messa in sicurezza dell’area. Le operazioni sono state avviate dopo anni di attesa e coinvolgono diverse imprese specializzate. La rimozione dell’ecomostro rappresenta un’azione concreta per il ripristino ambientale della zona.

Mariglianella si avvicina a una svolta storica dopo trent'anni di attesa e ansie per la salute pubblica. La Regione Campania ha approvato uno stanziamento di 8,9 milioni di euro, volto alla bonifica definitiva del sito Agrimonda, situato fra Mariglianella e Marigliano. Questa iniziativa è inserita nel bilancio di previsione 2026-2028, dimostrando l'impegno autocritico della regione per affrontare una delle questioni ambientali più gravi dell'area nolana. L'assessora all'Ambiente della Regione Campania, Claudia Pecoraro, ha recentemente reso pubblica questa importante autorevole decisione.