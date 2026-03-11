Campania | AI unisce natura e persone in un nuovo ecosistema

In Campania è stato creato un nuovo ecosistema digitale che collega persone e ambiente naturale grazie all’uso dell’intelligenza artificiale. La piattaforma integra aspetti della natura con interventi tecnologici, permettendo un’interazione diretta tra gli utenti e il territorio. Questa iniziativa mira a favorire un rapporto più stretto tra cittadini e ambiente, sfruttando le potenzialità della tecnologia senza sacrificare il patrimonio naturale.

La tecnologia non è nemica del verde. In Campania nasce un ecosistema digitale che connette persone e natura attraverso l’intelligenza artificiale. Il progetto Econauti, sostenuto dal bando europeo fuTOURiSME, trasforma la fruizione dei parchi in un’esperienza personalizzata. L’iniziativa parte dall’Oasi WWF Parco degli Astroni e dal Parco del Grassano per evolvere verso un marketplace di attività outdoor. La piattaforma permette a guide, insegnanti di yoga e artigiani di proporre esperienze dirette nel territorio. L’obiettivo dichiarato è facilitare l’incontro tra chi custodisce il paesaggio e chi desidera viverlo senza sostituire la natura con il virtuale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

