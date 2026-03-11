Cambiate sport coi maschi non fa per voi Frasi sessiste alle piccole calciatrici nel giorno della festa della Donna

Durante la giornata della Festa della Donna, una squadra di calcio di Santa Maria a Monte ha pubblicato un post su Facebook denunciando frasi sessiste rivolte alle giovani calciatrici, definite “piccole atlete Esordienti”. Le parole, rivolte alle ragazze, invitavano a cambiare sport e a preferire attività maschili, suscitando immediatamente polemiche e preoccupazioni sulla presenza di atteggiamenti discriminatori nel mondo dello sport giovanile.

Santa Maria a Monte, 11 marzo 2026 – "Frasi sessiste nei confronti atlete Esordienti". A denunciarlo, con un post su Facebook, la squadra di calcio del Santa Maria a Monte. Le parole sarebbero state pronunciate durante la partita del campionato Esordienti maschile disputata contro il a Casciana Terme. Il regolamento della Figc prevede che fino alla categoria Esordienti le squadre possano essere miste e possano giocare contro anche compagini interamente composte da femmine contro squadre di maschi. La denuncia sui social. "L'Asd Santa Maria a Monte desidera segnalare e prendere posizione rispetto a quanto accaduto nella giornata di domenica,...