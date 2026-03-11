Callipo | 7 mesi in carcere ora il sì al referendum

Gianluca Callipo, ex sindaco di Pizzo Calabro, ha passato sette mesi in un carcere ad alta sicurezza a Cosenza. Le accuse a suo carico si sono rivelate infondate e recentemente ha dato il suo consenso al referendum. La vicenda giudiziaria ha avuto un forte impatto sulla sua vita politica, ma ora si concentra sulla sua opinione riguardo alla consultazione.

Gianluca Callipo, ex primo cittadino di Pizzo Calabro, ha trascorso sette mesi in un carcere ad alta sicurezza a Cosenza per accuse poi rivelatesi infondate. L'assoluzione definitiva è arrivata dopo un percorso giudiziario che ha l'ex sindaco coinvolto nell'inchiesta Rinascita-Scott, guidata dal procuratore Nicola Gratteri. Oggi, a distanza di anni da quell'evento traumatico del 19 dicembre 2019, la figura politica calabrese si ripropone come simbolo di una battaglia più ampia per la riforma della giustizia, invitando i cittadini a votare a favore del referendum. La sua esperienza personale diventa il motore di una proposta politica che mira a smontare gli stereotipi sulla corruzione endemica, dimostrando come errori giudiziari possano colpire anche chi non ha legami con la criminalità organizzata.