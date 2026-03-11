Calendario Paralimpiadi 2026 oggi | orari mercoledì 11 marzo tv streaming italiani in gara

Oggi, mercoledì 11 marzo, nelle Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 si disputano le finali di sci di fondo sulla distanza di 10 km in tecnica classica per le categorie VI e standing. Sono in programma sei medaglie, divise equamente tra atleti uomini e donne. La giornata prevede anche la copertura televisiva e streaming degli eventi.

Le Paralimpiadi Invernali di Milano Cortina 2026 assegneranno altre medaglie oggi, mercoledì 11 marzo: nella quinta giornata di finali spazio allo sci di fondo con le 10 km, in tecnica classica per le classi VI e standing, che metteranno in palio 6 titoli, egualmente divisi tra uomini e donne. LA DIRETTA LIVE DEL LIVEBLOG DELLE PARALIMPIADI DALLE 9.30 L'Italia sarà protagonista nelle gare con medaglie dello sci di fondo, con Giuseppe Romele, Michele Biglione, Giuseppe Spatola e Mattia Dal Pastro. Azzurri protagonisti anche nel round robin del curling a squadre miste, con Fabrizio Bich, Egidio Marchese, Angela Menardi, Matteo Ronzani e Giuliana Turra che sfideranno la Svezia.