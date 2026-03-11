In Calabria, un milione di euro sono stati messi a disposizione dalla Regione per aiutare chi denuncia casi di usura e racket. Il sostegno finanziario mira a offrire un aiuto concreto alle persone coinvolte, rafforzando la tutela e l’assistenza. La misura si rivolge a chi decide di parlare e di affrontare situazioni di illegalità senza timore.

La Regione Calabria ha attivato un meccanismo di sostegno finanziario da un milione di euro per contrastare usura e racket, garantendo supporto concreto a chi denuncia. L’iniziativa, resa pubblica nell’ambito del programma regionale Fesr-Fse+ 2021-2027, mira a fornire assistenza legale e percorsi di reinserimento alle vittime di estorsione e sovraindebitamento. L’assessore alla Legalità Antonio Monturo ha sottolineato come il fenomeno dell’usura colpisca in modo particolare imprenditori e commercianti, rappresentando una delle principali indicatori della presenza della criminalità organizzata sul territorio calabrese. Con questa dotazione finanziaria, l’amministrazione regionale intende inviare un segnale forte: chi sceglie di denunciare non sarà lasciato solo nel suo percorso giudiziario e sociale. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Calabria: 1 milione contro usura, chi denuncia ha un alleato

