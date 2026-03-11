Cagliari | autospurgo sanzionato oltre 1.400 euro di multe

A Cagliari, un'azienda di autospurgo è stata multata con oltre 1.400 euro, mentre un suo amministratore è stato deferito alla Procura per aver omesso le visite mediche obbligatorie ai dipendenti. La sanzione riguarda specificamente il mancato rispetto delle normative sulla sicurezza sul lavoro. Le autorità hanno eseguito controlli e contestato le infrazioni riscontrate.

Un amministratore di un'azienda di autospurgo a Cagliari è stato deferito alla Procura per aver omesso le visite mediche obbligatorie ai propri dipendenti. L'indagine dei Carabinieri del Nucleo Ispettorato del Lavoro ha portato anche all'applicazione di sanzioni pecuniarie superiori a 1.400 euro contro il titolare. Il peso della responsabilità nel settore dei servizi igienici. L'attività di smaltimento e pulizia delle fogne rappresenta una colonna portante dell'igiene urbana, ma comporta rischi specifici che richiedono protocolli rigorosi. I controlli effettuati dal NIL di Cagliari hanno evidenziato come l'esposizione a agenti biologici non sia stata adeguatamente gestita dalla direzione aziendale.