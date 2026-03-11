Caffè e salute, quanto e quando berlo

Una ricerca recente ha messo in evidenza come il momento della giornata influisca sugli effetti del caffè sulla salute, sottolineando che non basta limitarsi a controllare la quantità assunta. Gli studiosi hanno analizzato gli effetti del consumo di caffè in diversi orari, evidenziando come questa variabile possa influenzare il benessere delle persone. La discussione si concentra ora sulla scelta più adatta per ogni individuo.

Una nuova ricerca riaccende l'attenzione sul caffè: non è solo una questione di quantità ma di orario. Il momento in cui lo beviamo potrebbe fare la differenza per la salute del cuore. Gli esperti hanno analizzato i dati di oltre quarantamila adulti, incrociando abitudini alimentari e orari di consumo con i registri di mortalità. Il risultato è sorprendente: chi beve caffè al mattino, soprattutto prima di mezzogiorno, ha un rischio più basso di morte per qualsiasi causa e una riduzione marcata dei decessi legati a malattie cardiovascolari.

