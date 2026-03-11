La Corte d’Appello di Ancona ha annullato la condanna di una proprietaria, che era stata condannata a risarcire un uomo caduto. La decisione smonta la versione dei fatti presentata in primo grado e respinge la richiesta di risarcimento. La sentenza ha anche aperto un’indagine penale sul caso.

La Corte d’Appello di Ancona ha ribaltato una sentenza di primo grado che aveva condannato una proprietaria a risarcire un uomo caduto, respingendo la richiesta e aprendo la strada a un’indagine penale. Il giudice ha rilevato gravi contraddizioni tra la versione dell’infortunio nella doccia riportata nel referto del pronto soccorso di Senigallia e la successiva accusa di cedimento della balaustra. L’uomo dovrà pagare le spese legali e gli atti sono stati trasmessi alla Procura per verificare eventuali reati. La vicenda, nata da un incidente avvenuto il 12 aprile 2020, si è trasformata in un caso giudiziario complesso dove due narrazioni incompatibili si scontrano. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Caduta falsa: il referto smonta la storia e apre l’indagine

Articoli correlati

La falsa storia del Nabu e il piano di corruzione per l’acquisto dei caccia francesi RafaleDa metà gennaio 2026 circola su X, Telegram e Facebook un contenuto presentato come “rivelazione scioccante” riguardo l’Ucraina e la Francia.

Leggi anche: Chieri, Riccardo morto a 5 mesi dopo la caduta dalle scale: aperta un’indagine, chiesto l’affidamento del fratellino