Cade e chiede risarcimento | per i giudici è falso

Un incidente avvenuto durante una caduta ha portato a una causa civile in cui le versioni dei protagonisti sono risultate completamente divergenti. La persona coinvolta ha chiesto un risarcimento, ma i giudici hanno stabilito che la sua versione è falsa. La vicenda si è conclusa con un pronunciamento che ha respinto la richiesta di risarcimento.

Una caduta, due versioni completamente diverse e una causa civile che finisce con un colpo di scena. La Corte d'appello di Ancona ha cancellato la sentenza di primo grado e respinto la richiesta di risarcimento avanzata da un uomo che sosteneva di essersi ferito dopo il cedimento di una balaustra in una proprietà privata. Per i giudici, però, i conti non tornano. Troppe contraddizioni, troppi dubbi sulla dinamica dell'incidente. Tanto che ora la vicenda potrebbe avere anche un seguito penale. La storia parte dal 12 aprile 2020. L'uomo racconta di essere caduto mentre si trovava all'esterno di una casa, appoggiato a una balaustra che avrebbe ceduto facendolo finire a terra.