Cacao | 5000 anni fa nasceva in Amazzonia non in Mesoamerica

Il 12 marzo a Perugia, presso il LAB-Luisa Annibale Base, si svolgerà un convegno internazionale dedicato alla storia del cacao. Recenti studi indicano che il cacao ha avuto origine in Amazzonia circa 5000 anni fa, anziché in Mesoamerica, come si pensava fino a ora. L’evento riunirà ricercatori e storici per approfondire questa nuova prospettiva.

Il 12 marzo si terrà a Perugia, presso il LAB-Luisa Annibale Base, un convegno internazionale dedicato alla riscrittura della storia del cacao. L'evento, promosso dalla Città del Cioccolato con il supporto accademico dell'Università di Perugia e dell'IULM di Milano, metterà in luce scoperte archeologiche che spostano l'origine del cioccolato dal Mesoamerica all'Amazzonia peruviana. Al centro dell'incontro c'è il sito archeologico di Montegrande, nel bacino del fiume Marañón, dove sono state trovate evidenze di domesticazione del cacao antiche di oltre cinquemila anni. La presenza di strutture in pietra a forma di spirale e manufatti raffiguranti semi e frutti ha costretto gli studiosi a rivedere le mappe storiche delle civiltà precolombiane.