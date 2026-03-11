Bypass a Trento chiuso un tratto di via Nazionale in vista del montaggio delle frese

A Trento, un tratto di via Nazionale è stato chiuso per consentire il montaggio delle frese in vista degli scavi meccanizzati per le gallerie della Circonvallazione ferroviaria. La chiusura riguarda una porzione della strada, che resterà interdetta al traffico durante le operazioni di installazione. I lavori preparatori sono in corso in prossimità delle aree interessate dalle future gallerie.

Si avvicina l’avvio degli scavi meccanizzati per la realizzazione delle gallerie naturali della Circonvallazione ferroviaria di Trento. Per consentire il completamento delle opere necessarie al montaggio delle due frese (Tbm) in partenza da sud dal prossimo giugno e in vista dell’avvio definitivo degli scavi della galleria previsto per settembre, si è resa necessaria la chiusura temporanea di via Nazionale fino al 31 maggio 2026 nel tratto compreso tra il civico 71 e l’incrocio con località I Grezzi escluso. La scelta di concentrare queste lavorazioni in primavera nasce dalla volontà di accogliere le richieste del territorio, concludendo gli interventi più impattanti prima del picco della stagione agricola. 🔗 Leggi su Trentotoday.it

